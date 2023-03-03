6'lı koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Dün yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun değil iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı da sabote etti. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.İşte İsmail Saymaz'ın 6'lı koalisyon masasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizine dair Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki soğuk savaşı kaleme aldığı yazısından önemli bölümler...Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.Görüşme sabaha karşı saat 3'te bitti.Akşener, bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6'lı koalisyon masasında son dakikaBu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.