Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karıştı...

6'lı koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden savaş masayı devirdi. 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası yaşananlar takvim.com.tr'nin aylardır yazdığı savaşı doğrularken Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile ipleri tamamen kopardı.2 Mart'ta yapılan toplantı sonrası CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİBunların en dikkat çekenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'in 'Başlıyoruz' tweeti ile CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 'Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin' paylaşımı oldu.Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını net işareti olurken aynı zamanda İYİ Parti'ye de bir dayatmaydı.İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİİYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır 'Millet 5'ten büyüktür' ifadeleriyle yaptı.Bu çıkış masada yaşananların dışarıya yansımasıydı ve 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.2 MART'TA MASADA NELER YAŞANDI?Öyle ki toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği ortaya çıkmıştı.Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarının da gündemde olduğunu vurgulayarak, 'Anketlerde önde gözüküyorlar' şeklinde konuştu.Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, 'Onlar belediye başkanlarımızdır. Görevlerinin başındadırlar' dedi.İddiaya göre Kılıçdaroğlu 'Bizler beş lider olarak imzalayalım. Meral hanım istiyorsa sonra katılsın' dedi. Akşener de 'O zaman ben kalkayım' diye karşılık verdi.AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE TOPLANTILARYaşananlar sonrası Meral Akşener dün gece ve bu öğlen kurmaylarıyla toplandı ve masayı yıktı.'DAYATMA YAPILDI'GİK toplantısının ardından kamera karşısına geçen Meral Akşener, kendisine dayatma olduğunu belirterek, 'En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.' dedi.AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA DAYATMA'Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik.' diyen Meral Akşener kendisine yapılan dayatmanın bir benzerini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptı.Akşener şunları söyledi;'Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır.'AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA DAYATMA'Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik.' diyen Meral Akşener kendisine yapılan dayatmanın bir benzerini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptı.Akşener şunları söyledi;'Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır.'Akşener imza attığı metin ortadayken 'İmzayı zorla mı attırdılar?' sorusu da akıllara geldi.GÖZLER YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAAkşener bu açıklama ile bombayı iki ismin kucağına bıraktı. En başından beri iki ismi öne süren Meral Akşener'in bu açıklaması sonrası Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun CHP'ye karşı bir çıkış yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.KUŞOĞLU YAVAŞ'IN YANINA GELDİAkşener'in açıklamaları sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜAkşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.' sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi. Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİKuşoğlu'nun Yavaş'la yaptığı görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Siyaset kulislerinde ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, 'Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz.' açıklamasının İmamoğlu ve Yavaş'a karşı yapılan bir çıkış olarak değerlendiriliyor.Zira iki isim de Akşener'in yaptığı çağrıya sosyal medya hesaplarından veya başka bir iletişim kanalından cevap vermiş değil. 'Taşlar yerine oturur' sözünün 'herkes artık safını net olarak belirlesin' mesajı olarak değerlendiriliyor.YAVAŞ'IN TELEFONLARINA ULAŞILAMIYORKonuşulan bir başka iddiaya ise Meral Akşener'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş'ın telefonuna ulaşılamadığı belirtiliyor.