Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamayla 6'lı masadan kalktıklarını açıkladı. Akşener'in bu açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamda, " Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaoğlu'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
"HİÇ MERAK ETMEYİN..."
Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." yorumunu yaptı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularına ilişkin "Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar." dedi.
AKŞENER MASAYI DAĞITTI
Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.
ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"
Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.
Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz.
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