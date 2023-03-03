Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Akşener burada yaptığı açıklamada Altılı koalisyondan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener'in bu açıklamalarının ardından akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı masa için söyledikleri geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Oturdular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.

Altılı koalisyon dün adayını açıklamak üzere 12. kez toplanmıştı. Toplantıda İYİ Parti hariç CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdi. İYİ Parti'nin önerisine rağmen oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi.Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı.Akşener sözlerini şöyle sürdürdü;Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür. Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız.Akşener'in bu açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı masaya yönelik sözleri geldi. Başkan Erdoğan masa için, "Buradan bir şey çıkmaz.Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Otudular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.