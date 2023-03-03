Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur

6'lı masa dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12. toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.' denildi.Altılı masa toplantısı ortak açıklamasında 'Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz' ifadelerine yer verildi.Koalisyonun son toplantısından tam bir kriz çıktı. 'Adayda ortak bir anlayışa ulaştık' şeklinde bir bildiri yayınlansa da, sonrasında CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söylerken, İYİ Partililer, 'Biz son sözümüzü söylemedik' dedi.Meral Akşener, A Takımı ve il başkanlarını olağanüstü topladı. Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısından çıktığı sıradaki asık suratlı görüntüsü ile İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiği sıradaki moralli görüntüsü arasındaki fark dikkat çektiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masadaki 5 lidere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto ettiği belirtiliyor. Toplantı sonrası içeride yaşanan kriz Akşener'in yüzüne de yansıdı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nden çıkarken hızlı adımlarla ve asık bir suratla aracına gelen Akşener, basın mensuplarının yüzüne bile bakmadan aracına bindi.Aynı Akşener, olağanüstü toplantı için partisinin genel merkezine geldiği sırada ise yüzünde güller açması ile dikkat çekti.Akşener'in genel merkeze olağanüstü toplantı için geldiği sırada İYİ Partililerin yaptığı tezahürat da dikkat çekti. İYİ Partililer, 'Milletin umudu Meral Akşener' şeklinde tempo tuttu. Bu sloganı duyan Akşener'in gülümsemesi gözlerden kaçmadı.Öte yandan koalisyonu destekleyen isimlerden de kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan Akşener'in bugün Pazartesi'ye kalmadan masadan çekilme ihtimali olduğunu aktardı6'lı masadaki 'cumhurbaşkanı adayı' krizi devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu Meral Akşener'i üstü kapalı tehdit etti.Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'dan Meral Akşener'e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olurİYİ Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı bu tartışmayı aşacağını, masadan kalkma olasılığının oldukça düşük olduğunu iddia eden İbrahim Uslu, 'Eğer İYİ Parti masadan kalkarsa siyasal maliyeti olur' ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'dan Meral Akşener'e üstü kapalı tehdit | Videoİbrahim Uslu, şu ifadeleri kullandı:'Ben İYİ Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı bu tartışmayı aşacağını, pazartesi günü masanın kaldığı yerden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ama düşük bir olasılık olsa da İYİ Parti'nin 'Tamam buraya kadar' deme olasılığı da vardır. Bu olasılık sıfırdır diyemem. Bunun bir siyasal maliyeti de vardır.'Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, masadan kalkması durumunda Meral Akşener hakkındaki dosyaları açıklayacağını söylemişti.'İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor'