Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Ben bu saatten sonra değişmem

Toplantı üstüne toplantı yapan Altılı Masa'nın son toplantısından 'aday' değil 'kriz' çıktı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yaptığı basın açıklamasında zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu.Akşener'in, ittifak ortaklarına ağır eleştirilerde bulunduğu ve Altılı Masa'yı dağıttığı açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım geldi.Paylaşımına “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…” notunu düşen Kılıçdaroğlu 'Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz' dedi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;'Bu sofraya 'o oturmasın, bu oturmasın' diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. 'Erdoğan gitsin, ama Erdoğanizm gelsin' bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim.Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerektirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. '