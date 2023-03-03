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Beyaz Gazete
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Karadağ'da bombalı saldırı: 5 yaralı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, mahkeme binasında düzenlenen bombalı saldırıda 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ekleme: 3.03.2023 - 17:01 Güncelleme: 3.03.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Karadağ'da bombalı saldırı: 5 yaralıKaradağ'ın başkenti Podgoritsa'da yerel saatle 11.35'te Asliye Mahkemesi girişinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Milan Bulatovic isimli 39 yaşındaki saldırganın üzerindeki el yapımı bombayı infilak ettirmesi sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise olay yerinde öldüğü bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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