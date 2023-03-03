Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu: Çevre illerde de hissedildi

Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan deprem sabah karşı 05.53’te meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat ilçesi olan sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişubat merkezli deprem 5.0 büyüklüğünde şiddetli bir artçı olarak kaydedildi.Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi: