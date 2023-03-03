Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan deprem sabah karşı 05.53’te meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat ilçesi olan sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişubat merkezli deprem 5.0 büyüklüğünde şiddetli bir artçı olarak kaydedildi.
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi:
Büyüklük:5.0
Yer: Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-03
Saat: 05:53:42 TSİ
Enlem:37.841 N
Boylam:36.618 E
Derinlik:6.95 km
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi:
Büyüklük:5.0
Yer: Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-03
Saat: 05:53:42 TSİ
Enlem:37.841 N
Boylam:36.618 E
Derinlik:6.95 km
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