İyi Parti lideri Akşener'in sözleri yeniden gündem oldu! 'Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim'

Seçime az bir süre kala 6'lı masa yine adayını belirleyemedi. 5 Genel Başkanın onay verdiği, İyi Parti lideri Meral Akşener'in karşı çıktığı toplantı sonrası ortalık iyice karıştı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, GİK toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğni belirterek masayı dağıttı. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masanın 12.toplantısı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Ne yazıkki olmadı, olamadı' ifadeleriyle 6'lı masadan ayrılık konuşması gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda itirazda bulunduklarını ifade eden Akşener 'Maalesef bu görüş ve önerilerimiz reddedildi' dedi.Meral Akşener'in bu kararından ve açıklamalarından sonra Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışındaki konuşmaları yeniden gündem oldu.Meral Akşener daha önceki bir konuşmasında vatandaşa Kemal Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağını beyan etmişti. Akşener o konuşmasında “Ben Sülaleme Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım.” derken bu ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.