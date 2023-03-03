İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla bahis oynatan ve bu yöntemle 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında yapılan araştırmalarda, yasadışı bahis ve kumarla sağladıkları haksız kazancı, dijital para ve banka kurumları üzerinden aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin toplanan paraları da, birden çok bankaya ait hesaplar ve bu hesaplara tanımlı set banka kartıyla çektikleri tespit edildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 30 bin 100 dolar, 5 bin TL, 66 adet cep telefonu, 247 adet sim kart, 19 dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 23 adet flash bellek, 2 adet sabit disk, 4 adet hafıza kartı ve yaklaşık 3 bin adet muhtelif banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.