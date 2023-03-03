İskenderun'da şiddetli rüzgar: Çadırlar uçtu

Hatay Büyük deprem felaketlerinden sonra binlerce artçı ile sarsılırken olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor.Şehir bu kez şiddetli rüzgarın etkisinde.Gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini arttırarak devam ediyor.Kahramanmaraşlı depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların kaldıkları çadırlar, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yerle bir oldu.Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılan vatandaşlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini arttırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.