İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde farklı binalarda enkaz altına kalan nişanlılardan Başak Çetinkaya canlı olarak çıkmayı başarırken, Recep Toy ise yaşamını yitirdi. 9 yıldır beraber olan genç çiftin depremden önce Yalın'ın 'Meleklerin sözü var' şarkısını birlikte söyledikleri bir videoları ortaya çıktı.SON NEFESİMDE ELİMİ SEN TUTACAKSINBaşak ve Recep'in görüntülerde şarkının 'Son nefesimde elimi sen tutacaksın. Son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var' nakaratını söylerken ellerini sımsıkı tuttukları görülüyor.Şarkıcı Yalın da 7.5 milyon kez izlenen videoya tepkisiz kalamadı. Yalın videonun altına 'Başın sağolsun Başak, çok üzgünüm' diye yazdı.Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan '9 sene birbirimizi bekledik.Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme iki farklı binada yakalanan nişanlılardan Başak Çetinkaya ile nişanlısı Recep Toy enkaz altında kaldı. Başak Çetinkaya ilk gün enkaz altında çıkmayı başardı. Başak Çetinkaya kurtulduktan sonra, nişanlısı Recep Toy'un bulunduğu binanın enkazına koştu.Günlerce nişanlısı için enkaz başında bekleyen Başak Çetinkaya yardım istedi, dua etti. Depremin 3. günü Recep Toy'un kedisi enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Başak umutlandı, '3 gün sonra kedimizi enkazdan çıkardık. Canım bebeğim sen benim mucizemsin. Şimdi sıra Recep'imde. Recep sensiz uyumazdı. Oradan çıkacak yine sarılıp uyuyacaksınız' diye yazdı.Ancak Başak Çetinkaya'nın hayatının en acı bekleyişi hüzünle sonuçlandı. Nişanlısı Recep Toy enkazdan sağ olarak çıkarılamadı. Çalışmaların 3. gününde ekipler talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı, Başak Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu.9 yıldır beraber olan genç çiftin depremden Yalın'ın 'Meleklerin sözü var' şarkısını söyledikleri bir videoları ortaya çıktı. Başak ve Recep'in görüntülerde şarkının 'Son nefesimde elimi sen tutacaksın. Son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var' nakaratını birlikte söyledikleri ve ellerini sımsıkı tuttukları görülüyor. Şarkıcı Yalın da bu videoya tepkisiz kalamadı, videonun altına 'Başın sağolsun Başak, çok üzgünüm' diye yazdı.Başak Çetinkaya'ya Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan '9 sene bekledik birbirimizi. Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız.Meleklerin sözü var canım sevgilim' diye veda etti. Başak Çetinkaya diğer paylaşımlarında,'Günlerdir çaresiz kalmanın ne demek olduğunu iliklerime kadar hissediyorum.Nasıl iyi olurum, nasıl iyi oluruz bu konuya dair en ufak fikrim yok. Şimdi arasam ne derim bilmiyorum. Ne dersin, ne kadar susarız?Şimdi arasam seni, arayabilsem.Bildiğim tüm dillerde 'dön' desem sana, diyebilsem.Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim' şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.