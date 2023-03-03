EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...Milliyet'in haberine göre, Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “28 Şubat gecesi ve 1 Mart'ın ilk saatlerinde EYT yasası Meclis'ten geçti. Daha sonra bu yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılacak. Arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' bağlantısına tıklanacak. Gelen ekranda 'Yeni Başvuru' tıklanacak, tahsis talep türü olarak 'Yaşlılık Aylığı' seçilecek. SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep ediyorsa 4/B Bağ-Kur seçilip, altta yer alan 'Başvuru' butonu tıklanacak. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak, iletişim bilgileri kısmı doldurulacak.Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda 'Aylık alıyor mu?' kutucuğunda yer alan 'evet' ya da 'hayır' seçeneklerinden herhangi biri mutlaka işaretlenecek. 'İleri' butonu ile sonraki sayfaya geçiş yapılarak 'başvur' kutucuğu tıklandığında başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecek.İlk maaşlar da bir sonraki ay hak edilmiş olacağı için nisan başı itibarıyla ilk maaşlar alınmaya başlanacak. Ola ki emeklilik işlemleri SGK açısından uzun sürdü, vatandaşlar mart ayında dilekçe verdikleri için nisanda almaya hak kazanıyorlar ve daha sonraki aylarda aylık bağlansa dahi nisan ayı ile beraber toplu bir şekilde maaş alabileceklerdir.İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak normal şartlarda yıllık 40 bin emekli olma sayısı var. Bu olağanüstü bir durumdur. SGK'da yoğunluktan dolayı aylık bağlanmama durumu olacağını düşünmüyorum ama ola ki bir aksilik yaşandı. Nisan ayı itibarıyla vatandaşlar toplu bir şekilde maaşlarını alabileceklerdir.Şu anda e-Devlet'de ‘ben ne zaman emekli olurum?' uygulamasına girildiğinde vatandaşlarımız ne kadar eksik günü varsa görüyorlar. Şimdi hiçbir şekilde yaşı beklemeyecekler eksik olan primi tamamlamaları halinde emekli olabilecekler. Bazı borçlanma türleri var bu borçlanmaları yaparak da eksik primleri tamamlayabilirler.EYT'liler de normal emeklilerle aynı hiçbir şekilde daha önce emekli olmuş ve daha sonra emekli olacak kişilerden ne eksik ne fazla maaş alacaklar ve aynı haklara sahiplerdir. O yüzden kendileri de Ramazan ayında ilk olmak suretiyle bayram ikramiyelerini alacaklardır. Alacakları tutar diğer emeklilerle eşit olacaktır.”Banka promosyonları çok önemli hale geldi hem bankalar açısından hem banka promosyonları alacaklar açısından. Bankalar açısından önemli hale geldi çünkü bankaların TL mevduatı tutma oranı artırıldı. Eğer bankaların döviz mevduatı yüzde 50'den fazla ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılığı ve devlet tahvili alma zorunluluğu artırıldı. Bundan dolayı bankaların TL mevduatları yoksa zararda olacaktır.O yüzden bankalar bir promosyon yarışına girecektir. Vatandaşlarımız da bu promosyonu almak için bekliyor. 5 bin ile eklemelerle beraber 15 bin lira civarında bir promosyon durumu olacağını ben bekliyorum.Bunun için vatandaşlarımız bankaya gidip ‘bana ne kadar promosyon vereceksin?' şeklinde sormalıdır.'