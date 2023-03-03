  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci başladı. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten EYT için başvuru yapabilecek. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ekleme: 3.03.2023 - 12:00 Güncelleme: 3.03.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milliyet'in haberine göre, Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “28 Şubat gecesi ve 1 Mart'ın ilk saatlerinde EYT yasası Meclis'ten geçti. Daha sonra bu yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılacak. Arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen 'Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' bağlantısına tıklanacak. Gelen ekranda 'Yeni Başvuru' tıklanacak, tahsis talep türü olarak 'Yaşlılık Aylığı' seçilecek. SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep ediyorsa 4/B Bağ-Kur seçilip, altta yer alan 'Başvuru' butonu tıklanacak. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak, iletişim bilgileri kısmı doldurulacak.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda 'Aylık alıyor mu?' kutucuğunda yer alan 'evet' ya da 'hayır' seçeneklerinden herhangi biri mutlaka işaretlenecek. 'İleri' butonu ile sonraki sayfaya geçiş yapılarak 'başvur' kutucuğu tıklandığında başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecek.

Toplu maaş hakkı

İlk maaşlar da bir sonraki ay hak edilmiş olacağı için nisan başı itibarıyla ilk maaşlar alınmaya başlanacak. Ola ki emeklilik işlemleri SGK açısından uzun sürdü, vatandaşlar mart ayında dilekçe verdikleri için nisanda almaya hak kazanıyorlar ve daha sonraki aylarda aylık bağlansa dahi nisan ayı ile beraber toplu bir şekilde maaş alabileceklerdir.

İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak normal şartlarda yıllık 40 bin emekli olma sayısı var. Bu olağanüstü bir durumdur. SGK'da yoğunluktan dolayı aylık bağlanmama durumu olacağını düşünmüyorum ama ola ki bir aksilik yaşandı. Nisan ayı itibarıyla vatandaşlar toplu bir şekilde maaşlarını alabileceklerdir.

EYT'liler prim günlerini doldurdukça kademeli bir şekilde mi emekli olacak?

Şu anda e-Devlet'de ‘ben ne zaman emekli olurum?' uygulamasına girildiğinde vatandaşlarımız ne kadar eksik günü varsa görüyorlar. Şimdi hiçbir şekilde yaşı beklemeyecekler eksik olan primi tamamlamaları halinde emekli olabilecekler. Bazı borçlanma türleri var bu borçlanmaları yaparak da eksik primleri tamamlayabilirler.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

EYT'liler de normal emeklilerle aynı hiçbir şekilde daha önce emekli olmuş ve daha sonra emekli olacak kişilerden ne eksik ne fazla maaş alacaklar ve aynı haklara sahiplerdir. O yüzden kendileri de Ramazan ayında ilk olmak suretiyle bayram ikramiyelerini alacaklardır. Alacakları tutar diğer emeklilerle eşit olacaktır.”

Banka promosyonlarında artış bekliyor musunuz?

Banka promosyonları çok önemli hale geldi hem bankalar açısından hem banka promosyonları alacaklar açısından. Bankalar açısından önemli hale geldi çünkü bankaların TL mevduatı tutma oranı artırıldı. Eğer bankaların döviz mevduatı yüzde 50'den fazla ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılığı ve devlet tahvili alma zorunluluğu artırıldı. Bundan dolayı bankaların TL mevduatları yoksa zararda olacaktır.

O yüzden bankalar bir promosyon yarışına girecektir. Vatandaşlarımız da bu promosyonu almak için bekliyor. 5 bin ile eklemelerle beraber 15 bin lira civarında bir promosyon durumu olacağını ben bekliyorum.

Bunun için vatandaşlarımız bankaya gidip ‘bana ne kadar promosyon vereceksin?' şeklinde sormalıdır.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek! Dirençli şehirler için tarihi adım
1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye
Enflasyon rakamları açıklandı: Son 12 ayın en düşük seviyesi
OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek
İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı
Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu
6'lı masa toplantısında neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'i şok eden çıkış!
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu etkisiz...
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...