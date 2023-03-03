Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti

Birçok kez halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden nefret yuvası Ekşi Sözlük, binlerce insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremi sonrası da kin kusmaya devam etmişti. Ekşi Sözlük yöneticileri ve yazarları, afetzedeye hakaret savurmuşlardı.Birçok kez Türkiye aleyhinde ve PKK lehinde paylaşımların yapıldığı, afetlerin ve felaketlerin yaşandığı dönemlerde dahi provokasyonların sosyal medyaya yayıldığı adres olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engelledi.KARAR KALDIRILDIEkşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı.TEKRAR İNCELENDİAnkara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE BİRÇOK PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPILMIŞTIKahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Samandağ'da 4 oğlunu, eşini, anne-babasını ve 9 akrabasını kaybeden vatandaşın “Kaderimiz bu. Sağ olsun hükümetimiz destekliyor bizi. Reis babamıza inanıyorum.” şeklindeki metanet dolu ifadeleri herkesi duygulandırdı. Ekşi Sözlük'te ise nefret kampanyası başlatılmıştı.ÖNCE PROVOKASYON SONRA DELİL KARARTMAEkşi Sözlük'te “Depremin ardından baraj patlaması” ve “Suriyeliler KYK yurdunu yağmaladı” şeklindeki kaos amaçlı yalan içerikler de algı oluşturulduktan sonra silindi. Ekşi Sözlük'teki son 2 haftalık süreçte paylaşımların %70'inin silinerek delil karartması yoluna gidildiği belirtildi.'HÜKÜMETİN İSPANYOL ARAMA KURTARMA EKİBİNİ KOVMASI'İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonrası ülkelerine dönüşlerini çarpıtan Ekşi, bu ekiplerin hükümet tarafından kovulduğu yalanını ortaya attı. Ancak İspanyol ekipleri ülkelerine dönerken Türkiye'den duydukları memnuniyeti dile getirerek 'Halk en zor döneminde bize çok cömert ve misafirperver davrandı' dedi.AYLAN BEBEK HAKKINDA SKANDAL İFADELERGöçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Aylan bebeğin ölümünün 6. yılında, Ekşi Sözlük'te kan donduran ifadeler kullanılmıştı.