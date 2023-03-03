Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde şikayetçi olduğu davalardan vazgeçti

Asrın felaketinde 1'inci aya yaklaşıldı.Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, ülkenin güneyindeki 11 ilde etkili oldu.Devletin tüm imkanları afet bölgelerine sevk edildi, yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.Bu süreçte yıkılan şehirlerin yeniden ayaklanması için hummalı çalışmalar yürütülürken, depremzedelerin de barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu illere giderek çalışmaları yakından inceledi ve afetzede vatandaşları ziyaret etti.Bu süreçte ortaya çıkan birlik ve beraberlik görüntüleri acının ortasında teselli olurken, provokasyon çalışmaları için bekleyenler harekete geçti.Asılsız iddiaların atıldığı zorlu günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına da hakaret suçu içeren paylaşımlar yapıldı.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine, paylaşım yapan kişiler için harekete geçilmişti.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir.