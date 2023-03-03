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Beyaz Gazete
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CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu deviren sözleri sonrası CHP kanadından peş peşe tepkiler geldi. CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti'ye Kılıçdaroğlu fotoğrafı ile göndermede bulunarak "Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana" dedi.

CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
Ekleme: 3.03.2023 - 19:12 Güncelleme: 3.03.2023 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
6'lı koalisyonun 12. toplantısı sonrası, 5 parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı ancak İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeti. Bugün parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi' diyerek masayı devirdi.

CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'

CHP'Lİ VEKİLDEN ÇOK AĞIR SÖZLER

Akşener'in 6'lı koalisyon masasını deviren hamlesi CHP tabanında tepkiyle karşılandı. O tepkilerden en ağırı ise CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan geldi.

CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'

'SENİ, ANLATABİLMEK SENİ, NAMUSSUZA HALDAN BİLMEZ, KAHPE YALANA'

Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak İYİ Parti'ye çok ağır sözlerle yüklendi. Sarıbal, paylaşımında 'Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, Seni, anlatabilmek seni, Namussuza, haldan bilmez, Kahpe yalana.' ifadelerine yer verdi.
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