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CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiş ve "Millet beşten büyüktür" ifadelerini kullanmıştı. Dikbayır'a yanıt CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz'den geldi. Özgündüz, "Millet elbette ki bütün siyasi partilerden büyüktür. Ama kimse kendini milletin yerine koyarak ahkam kesmesin!" dedi.

CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
Ekleme: 3.03.2023 - 01:06 Güncelleme: 3.03.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
Altılı Masa'nın aday belirlemek için yaptığı 12'nci toplantı da sonuç vermedi. Toplantı sonrası İYİ Parti'den manidar bir açıklama geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik.

CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin

And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o.' ifadelerini kullandı. Daha sonra 'Millet beşten büyüktür.' şeklinde bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, ikinci paylaşımını dakikalar sonra apar topar kaldırdı.

CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin

'Kimse millet adına ahkam kesmesin'

Dikbayır'a yanıt CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz'den geldi. Özgündüz, 'Millet elbette ki bütün siyasi partilerden büyüktür. Ama kimse kendini milletin yerine koyarak ahkam kesmesin!'
dedi.
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