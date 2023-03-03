Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye tepki: 'Biz masadan kalkmadık atıldık' söylemini kullanacaklar

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapan Meral Akşener'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yarkadaş, "İYİ Parti GİK’ten Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yanmadı. İYİ Parti, 'Biz masadan kalkmadık, uzaklaştırıldık, atıldık' söylemini kullanacak. Gerekçe olarak da 5 genel başkanın uzlaşması gösterilecek. Bülent Kuşoğlu’nun söylemi de bahaneler arasında sayılacak." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Akşener, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum.' sözleriyle masadan ayrıldıklarını açıkladı.Akşener'in bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Barış Yarkadaş, tepki gösterdi. Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:'İYİ Parti GİK'ten Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yanmadı. İYİ Parti, 'Biz masadan kalkmadık, uzaklaştırıldık, atıldık' söylemini kullanacak. Gerekçe olarak da 5 genel başkanın uzlaşması gösterilecek. Bülent