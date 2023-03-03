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Bakan Özer: Depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere burs vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrenciler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz" dedi.

Ekleme: 3.03.2023 - 12:01 Güncelleme: 3.03.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: Depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere burs vereceğizMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerineburs verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, 'Depremden etkilenen illerimizdeki anne veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar burs vereceğiz' açıklamasında bulundu.

Eğitim alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Olağanüstü Hâl Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararname uyarınca olağanüstü hâl ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumları için 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle duracak. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyalan ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri hâlinde bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmayacak.

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

OHÂL bölgesindeki illerde İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmeyecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını vurgulayarak, 'Elimizden geldiğince deprem yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın emanetlerini, yavrularımızı geleceğimizin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.
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