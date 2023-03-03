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Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

lke genelinde birçok barajda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 78 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 83 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Ekleme: 3.03.2023 - 09:58 Güncelleme: 3.03.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyorArtvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Su seviyesi 78 metreyi buldu
Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesinin 78 metreyi bulduğu barajda, depolanan su miktarı 83 milyon metreküpe ulaştı.

Su tutma işleminde 3 ay biterken, karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor.

Sular sanayi bölgesi sınırına geldi
Baraj suları sanayi bölgesi sınırına gelirken, ilçede bazı iş yerlerinin taşınması için baraj kapakları yeniden açıldı. Hak sahibi olamayan bazı ev ve iş yeri sahipleri için yeni yerleşim yerinde inşaat devam ederken, kaymakamlık eski ilçede bulunan esnaflara 15 gün içinde taşınmaları için müddet verdi.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda, su tutma programına uygun şekilde geçtiğimiz aylarda, su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edildi.

Yusufeli Barajı'nda enerji üretiminin yıl ortasında başlaması planlanıyor
275 metre yüksekliği ile dünyada 5. sırada olan baraj, enerji üretimine hazırlanıyor. 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip.

Barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Mayıs sonu ya da haziranın ilk haftasında bu sürecin tamamlanmış olması ve enerji üretimine başlanması planlanıyor.
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