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'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama

2023 seçimleri yaklaşmasına rağmen cumhurbaşkanı adayı krizini aşamayan Altılı Masanın bugünkü toplantısı sonrası 'ortak aday çıktı' iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Kamuoyu adayın kim olduğunu merak ederken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Altılı Masanın aday konusunda anlaştığı iddialarını yalanlayan ifadeler kullandı. Usta, katıldığı bir programda "Aday belli olsaydı açıklanırdı." dedi.

'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
Ekleme: 2.03.2023 - 23:51 Güncelleme: 3.03.2023 - 00:01 / Editör: Ozge Selin
'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için işaret ettiği 14 Mayıs tarihi yaklaştıkça kulisler de hareketleniyor. Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin önderliğinde seçimlere hazırlanırken, Altılı Masayı oluşturan Millet İttifakı'nda ise cumhurbaşkanı adayı krizi hala daha sürüyor.

Altılı Masa adayı belirlemek için toplandı

Daha önceki buluşmalarında sonuç çıkmayan Altılı Masa bugün 12. kez toplandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası ise Altılı Masada aday krizinin çözüldüğü yönünde iddia ortaya atıldı.
Söz konusu iddiada Altılı Masanın ortak aday konusunda ortak bir anlayışa ulaştığı, nihai açıklamanın 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

İYİ Parti'li Usta iddiaları yalanladı

Ancak bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Altılı Masanın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden söz konusu iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masanın 'cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldı' iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bir isim üstünde uzlaşılmamış'

Altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyleyen Usta, “İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir.” sözleriyle söz konusu iddiaları da yalanladı.
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