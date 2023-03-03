  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'yı devirdi. Söz konusu gelişme siyaset kulislerini hareketlendirirken CHP'de de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi.

Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
Ekleme: 3.03.2023 - 20:05 Güncelleme: 3.03.2023 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

Akşener'in çağrısı CHP'yi hareketlendirdi

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.' sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi.
Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Saadet Partisi'nden masayı deviren Meral Akşener'e cevap: Dayatma söz konusu değil
Özgür Özel Akşener'e adeta meydan okudu: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı paylaştı
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı
Yavaş ve İmamoğlu olumsuz yanıt verirse ne olacak? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama: Nasıl cevaplayacaksınız
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Ben bu saatten sonra değişmem
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme! 'Namussuza, halden bilmez kahpe yalana'
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! Ortalık daha da karıştı...
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'na çağrısı sonrası CHP'de hareketlilik: Kuşoğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
'Akşener masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' demişti: Yaşar Okuyan Beyaz Gazete'ye konuştu
Üç ay önce Meral Akşener, 'Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez' demişti.
İyi Parti lideri Akşener'in sözleri yeniden gündem oldu! 'Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim'
Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'e beddua
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...
Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı!
6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener GİK üyelerini topladı! Altılı koalisyon dağılacak mı?
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...