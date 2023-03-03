  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

6'lı koalisyon toplantısından çıkan Meral Akşener'in asık suratı dikkatlerden kaçmadı. Aynı Akşener'in olağanüstü toplantı için geldiği İYİ Parti Genel Merkezi'nde, 'Milletin umudu Meral Akşener' sloganları sonrası gülümseyerek içeri girmesi de dikkat çekti. CHP medyası Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adyalığına onay verdiği iddiaları da, Akşener'in tavırları ile çürümüş oldu. İYİ Partili yetkililer de, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadığını paylaşımları ile gözler önüne serdi. Koalisyonun ilk ciddi sınavından geçmişteki yıllarda deneyimlendiği gibi kriz çıktı.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
Ekleme: 3.03.2023 - 00:13 Güncelleme: 3.03.2023 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
6'lı koalisyon toplantılarında yazı fontları, kenar boşlukları, kullanılacak dil ve ilkeler belirlenirken liderler arasında tam bir mutabakat görülüyordu. Liderler, 12'nci toplantıda adayı belirlemek için bir araya geldiğinde ise işler değişti.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

6'LI KOALİSYON PARÇALANIYOR

Koalisyonun son toplantısından tam bir kriz çıktı. 'Adayda ortak bir anlayışa ulaştık' şeklinde bir bildiri yayınlansa da, sonrasında CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söylerken, İYİ Partililer, 'Biz son sözümüzü söylemedik' dedi.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

Meral Akşener, A Takımı ve il başkanlarını olağanüstü topladı. Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısından çıktığı sıradaki asık suratlı görüntüsü ile İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiği sıradaki moralli görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.

6'LI KOALİSYONDAN ADAY DEĞİL KRİZ ÇIKTI

6'lı koalisyon toplantısı bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.' ifadeleri kullanıldı.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİLER

CHP'li yetkililer bu açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ve videoları ile kutlama mesajları yayınladı. CHP'nin yayın organlarında Meral Akşener'in ikna edildiği ve adayın kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu olduğu haberleri servis edildi.

İYİ Partililer kısa süreli şok halinin ardından tepkilerini göstermeye başladı. Adayın netleşmediği ve İYİ Parti'nin son sözünü söylemediğine dair paylaşımlar ardı ardına geldi.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

AKŞENER'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyon toplantısından çıkar çıkmaz saat 22.30'a lağanüstü toplantı koydu. Akşener, kurmayları ve il başkanları ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

AKŞENER'İN İKİ FARKLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masadaki 5 lidere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto ettiği belirtiliyor. Toplantı sonrası içeride yaşanan kriz Akşener'in yüzüne de yansıdı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nden çıkarken hızlı adımlarla ve asık bir suratla aracına gelen Akşener, basın mensuplarının yüzüne bile bakmadan aracına bindi.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

Aynı Akşener, olağanüstü toplantı için partisinin genel merkezine geldiği sırada ise yüzünde güller açması ile dikkat çekti.

'MİLLETİN UMUDU AKŞENER' SLOGANI İLE KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ GÖNDERDİLER

Akşener'in genel merkeze olağanüstü toplantı için geldiği sırada İYİ Partililerin yaptığı tezahürat da dikkat çekti. İYİ Partililer, 'Milletin umudu Meral Akşener' şeklinde tempo tuttu. Bu sloganı duyan Akşener'in gülümsemesi gözlerden kaçmadı.

Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

İYİ PARTİLİ DİKBAYIR, 'MİLLET NE DERSE O' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu ismine ilk günden itibaren karşı çıkan İYİ Parti'nin aynı tutumunu sürdürdüğü İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın paylaşımından da anlaşılıyor. Dikbayır, 'Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o' ifadelerini kullandı. Dikbayır, 'Millet 5'ten büyüktür' şeklinde bir tweet atıp, dakikalar sonra ise sildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
Bakan Soylu depremlerdeki can kaybı sayısını açıkladı
İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt
5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi
İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Meral Akşener'e tepki gösterildi
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değil
Sosyal medyada 'İçme suyu yok' provokasyonu! FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar yine sahnede! Valilik'ten açıklama geldi
5 liderin görüşmesi başladı! Gözler açıklamada!
Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...
Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?
Bakan Kurum duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği! 1 yıl içinde 2 milyon konut...
Milyonları ilgilendiren o tarihler! EYT başvurusunda kritik detay
Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…
CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar... Olay poz mesajlı karşılama! Cihan Paçacı...
Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti
İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...