Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

6'lı koalisyon toplantılarında yazı fontları, kenar boşlukları, kullanılacak dil ve ilkeler belirlenirken liderler arasında tam bir mutabakat görülüyordu. Liderler, 12'nci toplantıda adayı belirlemek için bir araya geldiğinde ise işler değişti.6'LI KOALİSYON PARÇALANIYORKoalisyonun son toplantısından tam bir kriz çıktı. 'Adayda ortak bir anlayışa ulaştık' şeklinde bir bildiri yayınlansa da, sonrasında CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söylerken, İYİ Partililer, 'Biz son sözümüzü söylemedik' dedi.Meral Akşener, A Takımı ve il başkanlarını olağanüstü topladı. Akşener'in 6'lı koalisyon toplantısından çıktığı sıradaki asık suratlı görüntüsü ile İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldiği sıradaki moralli görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.6'LI KOALİSYONDAN ADAY DEĞİL KRİZ ÇIKTI6'lı koalisyon toplantısı bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.' ifadeleri kullanıldı.KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİLERCHP'li yetkililer bu açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ve videoları ile kutlama mesajları yayınladı. CHP'nin yayın organlarında Meral Akşener'in ikna edildiği ve adayın kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu olduğu haberleri servis edildi.İYİ Partililer kısa süreli şok halinin ardından tepkilerini göstermeye başladı. Adayın netleşmediği ve İYİ Parti'nin son sözünü söylemediğine dair paylaşımlar ardı ardına geldi.AKŞENER'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyon toplantısından çıkar çıkmaz saat 22.30'a lağanüstü toplantı koydu. Akşener, kurmayları ve il başkanları ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.AKŞENER'İN İKİ FARKLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masadaki 5 lidere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto ettiği belirtiliyor. Toplantı sonrası içeride yaşanan kriz Akşener'in yüzüne de yansıdı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nden çıkarken hızlı adımlarla ve asık bir suratla aracına gelen Akşener, basın mensuplarının yüzüne bile bakmadan aracına bindi.Aynı Akşener, olağanüstü toplantı için partisinin genel merkezine geldiği sırada ise yüzünde güller açması ile dikkat çekti.'MİLLETİN UMUDU AKŞENER' SLOGANI İLE KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ GÖNDERDİLERAkşener'in genel merkeze olağanüstü toplantı için geldiği sırada İYİ Partililerin yaptığı tezahürat da dikkat çekti. İYİ Partililer, 'Milletin umudu Meral Akşener' şeklinde tempo tuttu. Bu sloganı duyan Akşener'in gülümsemesi gözlerden kaçmadı.İYİ PARTİLİ DİKBAYIR, 'MİLLET NE DERSE O' DEMİŞTİKılıçdaroğlu ismine ilk günden itibaren karşı çıkan İYİ Parti'nin aynı tutumunu sürdürdüğü İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın paylaşımından da anlaşılıyor. Dikbayır, 'Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o' ifadelerini kullandı. Dikbayır, 'Millet 5'ten büyüktür' şeklinde bir tweet atıp, dakikalar sonra ise sildi.