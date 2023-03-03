Akşener'in açıklamasından sonra İYİ Parti'de peş peşe istifalar
İYİ Parti lideri Akşener, altılı masadan kalktıklarını açıkladı ve İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. Akşener'in çıkışından sonra İYİ Parti'den istifa haberleri geldi.
İYİ Parti lideri Akşener, altılı masadan kalktıklarını açıkladı ve İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı.
Tele1'in haberine göre, Akşener'in çıkışından sonra İYİ Parti'de peş peşe istifa kararları geldi.
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