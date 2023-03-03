AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz

AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz. Hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana" dedi.

AK Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Altılı Masa bundan sonra ne yaparlarsa yapsın dikiş tutmaz. Bir dikiş var mıydı yok" dedi.Akşener'in "Tarih yazacağız" sözünün hatırlatılmasına üzerine de Yazıcı, "Yazacağız sözü biraz fazla. Herhalde hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana galiba" yanıtını verdi.