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Beyaz Gazete
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6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar

6'lı koalisyon dün düzenlediği 12. toplantıda da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını belirleyemedi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun diğer ortaklarına kendini aday olarak gösterdiği ancak Meral Akşener'e kabul ettiremediği öğrenildi. 6'lı koasliyonun aday krizi yaşadığı konuşulurken İyi Partili Nusret Acur'dan CHP'lileri çok kızdıracak bir açıklama geldi. Acur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımda "Sırf susadığın için zehir içmemelisin" dedi.

6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar
Ekleme: 3.03.2023 - 15:39 Güncelleme: 3.03.2023 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı toplantı önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada adayın 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı ifade edildi.

81 İL BAŞKANINI ÇAĞIRDI

6'lı Masada CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birlik oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Kurmaylarıma danışmam lazım' diyerek partisinin genel merkezine gitti. Akşener partisinde, 'Milletin umudu Meral Akşener' sloganlarıyla karşılandı. Kurmaylarıyla toplantı yapan Akşener, 81 ilin il başkanını acil toplantıya davet etti.

6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar

MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR

6'lı koalisyonun toplantısının sona ermesinin hemen ardından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, 'Millet 5'ten büyüktür' şeklinde bir tweet attı ancak sonra sildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'da, 'İsim konusunda bir uzlaşı yok' ifadelerini kullandı.

MİLLET NE DERSE O!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur'da sosyal medya hesabından belki isim vermedi ama adresi belli çok sert paylaşımlarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık gündeminin hemen ardından sosyal medya hesabında önce Meral Akşener'in fotoğrafını paylaşan Nusret Acur, 'Milletin iradesine karşı gelemezsiniz. Millet ne derse o!' dedi.

HER DEM YENİDEN DOĞARIZ

Daha sonra GİK üyesi Cumali Durmuş'un, 'Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası' paylaşımı retweet yapan Acur, Ümir Dikbayır'ın da, 'Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …' paylaşımını yayınladı.

6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar

TOKSİK İNSANLARDAN UZAK DUR!

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur bu paylaşımların ardından kendisi bir mesaj yayınladı. Çok ilginç bir gönderme yapan Nusret Acur, 'Sırf Susadığın İçin Zehir İçmemelisin! Toksik İnsanlardan Uzak Dur' ifadelerine yer verdi. Daha sonra Nusret Acur Alişan Satılmış'ın, 'Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir' yazılı gönderisini yayınladı.
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