3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurluKOCAELİ 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 10°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA 3°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 10°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ 9°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlıKONYA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) kuzey ve doğusu hafif sağanak yağışlıSİVAS 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlıKASTAMONU 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.AMASYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.ELAZIĞ 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıERZURUM -3°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık Yağmur ve kar yağışlıMALATYA 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 13°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluDİYARBAKIR 5°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 12°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu