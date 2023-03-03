3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sağanak ve kar uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 3 Mart hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) kuzey ve doğusu hafif sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.
AMASYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.
ELAZIĞ 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ERZURUM -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık Yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) hafif sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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