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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında can kaybı yükseldi

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 66 yaşındaki Hayri Karakaş'ın Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi.

Ekleme: 29.03.2023 - 09:49 Güncelleme: 29.03.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında can kaybı yükseldiÜsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangın sonrasında yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

İki kişi daha hayatını kaybetti
Yangın nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olarak açıklandı.

Emekli konsolosluk çalışanı ve öğretmen yaşamını yitirdi
Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi. Hayri Güler'in rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında can kaybı yükseldi


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