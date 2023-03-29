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Şile'de maden ocağında kaçak kil operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Maden ocağından çıkardıkları killeri, işletme sahibinden gizleyerek başka yerlere satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanırken 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 29.03.2023 - 15:51 Güncelleme: 29.03.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Şile'de maden ocağında kaçak kil operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekiplerin başlattığı çalışmalar her geçen artıyor.

İstanbul'un Şile ilçesinde maden ocağından kil çıkaran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında bir yeni başarıya ulaşıldı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, bir maden ocağını taşeron olarak işleten firma yetkililerinin, işletmenin sahibinden gizli olarak çıkardığı tonlarca kilin başka illerde satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İnceleme yapıldı
Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu firma yetkilileri ile ilgili inceleme yaptı.

Kayıt dışı ürün tespiti yapıldı
Yapılan çalışmalarda taşeron firmanın kayıt dışı çıkarıp sattığı tonlarca kille hem işletme sahibini zarara uğrattıkları hem de yüksek miktarda vergi kaybına neden oldukları tespit edildi.

23 şüpheli belirlendi
Ekipler, taşeron firma adına izinsiz kil çıkarıp satan 23 şüpheli tespit etti.

Şüphelilerin İstanbul, Aydın, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir ve Trabzon'daki adreslerine 21 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında firma yetkililerinin yanı sıra maden mühendisleri ve işçilerin de olduğu öğrenildi.

4 kişi tutuklandı
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21 kişiden 3'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi tutuklandı.

Şile'de maden ocağında kaçak kil operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Şile'de maden ocağında kaçak kil operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı
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