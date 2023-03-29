Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem...
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 23.08'de olan deprem, yerin 7,69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 23.08'de olan deprem, yerin 7,69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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