Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem...

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 23.08'de olan deprem, yerin 7,69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.