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İskenderun'da yine deniz taştı: Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Ekleme: 29.03.2023 - 22:38 Güncelleme: 29.03.2023 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
İskenderun'da yine deniz taştı: Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkilediHatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

İskenderun'da yine deniz taştı: Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İskenderun'da yine deniz taştı: Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi


'Her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu'

Alana gelerek incelemelerde bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ilçede geçtiğimiz günlerde de aynı durumun yaşandığını belirtti.

Bugün şiddetli yağışın olduğunu aktaran Demiryürek, şunları kaydetti:

'Altyapı çökmüş durumda, altyapı çalışmıyor. Dolgu alanı olarak bildiğimiz sahilin bu kesiminde her lodosta denizin kara tarafına doğru yükselmesi söz konusu. Bugün ilaveten yağışla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları çalışmadığı için su içerilere kadar girmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi ve HATSU yetkililerine haber verdik. Gelip müdahale etmelerini bekliyoruz. Biz de şu anda sahadayız, takip edeceğiz.'

İskenderun'da yine deniz taştı: Lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı. Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede, lodos ve sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı. Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



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