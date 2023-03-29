İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'

Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti. Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.Görüşme sonrası yapılan açıklamada İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.Sözlerinin devamında, 'Değerli arkadaşlar bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. İlke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz Atatürk'ü tartışmayız, teröre karşı mesafeliyiz. Biz kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı.'diye konuştu.FETÖ ve PKK'lıların saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden İnce, 'Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz'dedi.CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce, 'Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle.' ifadelerini kullandı.İnce'den önce açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu ise şunları dile getirdi:'Deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük. Bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak. O konuda da ayrıntılı bilgi verdim Genel Başkana. Halil İbrahim Sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Sayın İnce de Türkiye'nin sorunlarına bizim gibi duyarlı. Bizi kabul ettiği için yürekten teşekkür ederim.'