  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Adaylıktan çekilmeyeceğim. Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" dedi. CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle." ifadelerini kullandı.

İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Ekleme: 29.03.2023 - 18:50 Güncelleme: 29.03.2023 - 18:52 / Editör: Ozge Selin
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Seçim tarihi yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu sıralar Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve MYK üyeleri Selin Sayek Böke ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

'Gelen bir teklif yok'

İnce, son yaptığı açıklamada siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceğini belirtmişti. Şu ana kadar kendisine gelen bir teklif olmadığını söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu kaydetmişti. Peki cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi istenen Muharrem İnce bu kararı alırsa süreç nasıl işleyecek? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, 30 Mart Perşembe gününe kadar itirazlar devam edecek.

Son tarih 30 Mart

31 Mart Cuma günü ise kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu nedenle 30 Mart mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak.

Ortak basın açıklaması yaptılar: Adaylıktan çekilmeyeceğim

Görüşme sonrası yapılan açıklamada İnce, adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

Sözlerinin devamında, 'Değerli arkadaşlar bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. İlke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz Atatürk'ü tartışmayız, teröre karşı mesafeliyiz. Biz kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı.'diye konuştu.

FETÖ ve PKK'lıların saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden İnce, 'Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz'dedi.

Manidar sözlerle uğurladı: 'Hoş geldiniz güle güle'

CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce, 'Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: 'Sofrayı büyütmeye çalışıyoruz'

İnce'den önce açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu ise şunları dile getirdi:

'Deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin pek çok sorununu görüştük. Bir kanun teklifi hazırlıyoruz deprem bölgesiyle ilgili olarak. O konuda da ayrıntılı bilgi verdim Genel Başkana. Halil İbrahim Sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Sayın İnce de Türkiye'nin sorunlarına bizim gibi duyarlı. Bizi kabul ettiği için yürekten teşekkür ederim.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’
CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı
Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor
Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına yanıt!
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor...
Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok
Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı
Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart