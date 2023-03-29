EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Elitaş, 'EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek.' dedi.ÖNERGEYE EKLENECEKElitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.BAKAN BİLGİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini açıklamıştı.1 BUÇUK MİLYON KİŞİ BAŞVURDUEYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı.