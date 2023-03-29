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EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti ödeneceğini bildirdi. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme kapsamındaki vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek.

Ekleme: 29.03.2023 - 20:37 Güncelleme: 29.03.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Elitaş, 'EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek.' dedi.

ÖNERGEYE EKLENECEK

Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.

EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

BAKAN BİLGİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini açıklamıştı.

EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

1 BUÇUK MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı.
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EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

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