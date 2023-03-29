Edirne’de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı, 1 PKK şüphelisi tutuklandı

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.Ö. ve E.V.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ‘FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.Öte yandan, jandarma ekiplerince dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi R.B.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.