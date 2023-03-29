Dünya'dan tam 20 kat büyük! NASA açıkladı: Dev karanlık bir anda ortaya çıktı

Dünya'dan 20 kat daha büyük olan bir delik, bu hafta ikinci kere Güneş'in manyetik alanından geçti. Koronal delik ismi verilen oluşum, saatte 1.8 milyon saatlik bir hızla Dünya'ya doğru rüzgarlar gönderiyor.Bilim insanları deliği yakın bir şekilde takip etmekte. Rüzgarların Dünya'nın manyetik alanını, uydularını ve teknolojilerini de etkilemesi muhtemel. İlk keşfedilen delik ise Dünya'dan 30 kat daha büyüktü. Söz konusu delik Arizona'daki büyük rüzgarları tetiklemişti.İkinci delik Ekvator'da görüldü. London Üniversitesi'nden Daniel Verscharen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Koronal deliğin şekli özel değil, ancak görüldüğü yer oldukça nadir.' sözlerine yer verdi.Akademisyen aynı zamanda önümüzdeki cuma akşamı ile cumartesi sabahı arasında şiddetli rüzgarların Dünya genelinde görülebileceğini ifade etti. İki delik de NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından görüntülendi. NASA'ya göre koronal delikler yüksek hızlı Güneş rüzgarları oluşturuyor.Yapılan açıklamada 'Anormal ultraviyole ışınlarını incelerken bir anda karanlıkta belirdiler ve o anarda yüksek hızda rüzgarlar Dünya'ya doğru gelmeye başladı' ifadelerine yer verildi. Koronal delikler Güneş'in çevresinde yaygın olarak görülebilir. Her ne kadar görüldüğü yerler farklı farklı olsa da genellikle Kutup dairelerinde görülüyor.Deliklerin etkisi genelde zararsız oluyor; ancak uydu iletişimleri ve radyo frekansları durumdan etkilenebiliyor.