  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

D-100 Karayolu İstanbul istikameti TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı.

Ekleme: 29.03.2023 - 18:19 Güncelleme: 29.03.2023 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
D-100 Karayolu İstanbul istikameti TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandıKara yolunun Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 KR 056 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle makasladı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Makaslayan tıra, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ARC 585 plakalı otomobil çarptı.

D-100 Karayolu İstanbul istikameti TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Güzergahı kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor.

D-100 Karayolu İstanbul istikameti TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı

Tırın yoldan çekilmesi çalışması nedeniyle yolun Ankara yönü de trafiğe kapatıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’
CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı
Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor
Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına yanıt!
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor...
Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok
Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı
Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart