D-100 Karayolu İstanbul istikameti TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı

Kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 KR 056 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle makasladı.ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUMakaslayan tıra, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ARC 585 plakalı otomobil çarptı.Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Yolun kapalı olması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.Güzergahı kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor.Tırın yoldan çekilmesi çalışması nedeniyle yolun Ankara yönü de trafiğe kapatıldı.