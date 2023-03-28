Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA ETTİ“İYİ Parti'nin içerisinde çok ciddi sıkıntılı bir süreç yaşanıyor ve bu sürecin içerisinde özellikle seçmen kitlesinin İYİ Parti'ye oy verme noktasında, artık tamamen aksi istikamette oy kullanmak üzere yönlendiğini görebiliyoruz. Yani artık İYİ Partili seçmeninin, İYİ Parti'ye oy vermeyeceği bir sürecin başladığı çok net olarak gözüküyor. Bunu zaten seçim sürecinin sonunda göreceğiz. İYİ Parti'nin şuan ki anketlerde baraj altında, yani yüzde 7 barajının altında kalabilme durumu dahi söz konusu. Çünkü özellikle içerideki milliyetçi kanatta bulunan kişiler mesela bunların temsilcisi olan Yavuz Ağıralioğlu bugün itibariyle istifa etmiş oldu. Bu istifalar devam edebilir. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Meral Akşener bunları halâ yok gibi kabul ediyor. HDP ile kendileri arasındaki iş birliği yokmuşçasına vatandaşa göstermeye çalışıyor ama kendi partilerinin içerisinde dahi bu kabul edilemez bir duruma gelmiş durumda. Ben zannediyorum ki bundan sonraki sürecin içerisinde de istifalar devam edecek.”MUHARREM İNCE İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ÇOK FARK YOK!“Muharrem İnce aslında Kılıçdaroğlu'yla pek farklı çizgide olan bir kişi değil. Güya akıllarınca, ‘AK Partililer Muharrem İnce'ye yardım etti, oy kullanmaya gittiler, yardımcı oldular.' gibi haberler çıkartmaya çalışıyorlar. İşte bu CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti maalesef iftira atmak üzerine kurulmuş bir mekanizmadır. İşi gücü yok AK Partililer gidecekler Muharrem İnce'ye oy kullanacaklar. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında çok uçurum bir fark yok. Geçen seçimlerde, ‘şeytanın dışında ve AK Parti'nin dışında herkesle iş birliği yapın' diyen Muharrem İnce değilmiydi? Şimdi kalkıp onların, Ahmet Davutoğlu'yla, Ali Babacan'la veya HDP ile iş birliği yapmasına bence laf etmemesi lazım. Selehattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini söyleyen kişilerden biri yine Muharrem İnce'ydi. Yani ikisi arasında çok ciddi bir fark yok. Burada ne var? Güçler dengesi, kendi aralarında ciddi bir mücadele var. Bakarsanız bazı konularda Kılıçdaroğlu'na göre Sayın İnce'yi milli konulara bir tık daha yakın görebilirsiniz.Sayın Kılıçdaroğlu ne verecek? İsmi bilinmeyen bir partiye 5 tane vekil, 1 tane bakanlık, 1 cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyorsa Muharrem İnce'ye çok daha fazlasını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar olur mu? Olur... Kendi aralarında bu pazarlıklar dönebilir mi? Dönebilir..., ‘Muharrem İnce oy bölen kişilerden birisi.' diyorlar. Muharrem İnce kimden oy alacak? CHP'den alacak veya İYİ Parti'den alacak. Zaten AK Parti'den oy alacağını düşündüğüm bir kişi değil. Zaten şunu göreceğiz. Muharrem İnce oy alsa da almasa da Kılıçdaroğlu'nun, sol cenah dediğimiz HDP ve altılı masa ittifakının bence Türkiye'de yüzde 50 oy oranını geçebileceklerini ben düşünmüyorum. Çünkü HDP denkleme dahil olduktan sonra burada iki artı iki dört etmeyebilir. Neden? Çünkü HDP buraya geldikten sonra, İYİ Parti'de ve CHP'nin içerisinde kendisini milliyetçi olarak göre bir kesimin oyunu vermeyeceğini düşünüyorum. Tekrar iddia ediyorum. İYİ Partililerin yüzde 25 belki 30'u, Sayın Cumhurbaşkanımıza oy atacak. “PKK, HDP'NİN ARKA BAHÇESİ!“PKK terör örgütü ve bunun arka bahçesi... Bunun uzantısı dediğimiz HDP diye bir siyasi parti var biliyorsunuz. Şuan da bununla iş birliği yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. PKK terör örgütü de Kılıçdaroğlu'nu açıktan desteklediğini söylemeye başladı. Kimler? Terör örgütünün üst düzey yöneticileri... Ama burada tabi ki çok ciddi farklılıklar var. Bölge içerisinde birisi vatandaşı öldürmeye, AK Parti de tam tersi insanları yaşatmaya çalıştı.”PKK TERÖR ÖRGÜTÜ CAMİLERE DE SALDIRMIŞTI!“İYİ Partililere sesleniyorum, bu camilerin yakılmasını ne kadar çabuk unuttunuz. Mesela yakılan Kur'an-ı Kerimleri... Bunları PKK terör örgütü yaktı. Peki, PKK terör örgütü bunları yakarken AK Parti ne yaptı? Onlar yaktı, AK Parti ise Doğu Anadolu bölgesinde bin 524 tane cami yaptı. 2002-2023 yılları arasında. Bakın sadece Doğu Anadolu bölgesinde bin 524 tane cami yaptılar... Onlar ne yaptılar? Camileri yaktılar, Kur'an kurslarını yaktılar. Bu Kur'an kurslarını onlar yakarken, AK Parti hükümeti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 472 tane sadece Doğu Anadolu bölgesine Kur'an kursu açtı. Birisi Kur'an kurslarını yaktı birisi Kur'an kursları açtı. Şimdi Saadet Partililere sesleniyorum, sizin oy verdiğiniz kitle, beraber iş birliği yaptığınız kişiler Kur'anlarımızı yaktılar. Sizin reddettiğiniz, beraber olmak istemediğiniz AK Parti Kur'an kursları açtı. Güney Doğu Anadolu bölgesini ele alalım. Yani Kürt kardeşlerimizin yoğunlukla yaşadığı bölgelerden bir tanesi daha. 2003-2022 arası, 2 bin 648 tane cami yaptı AK Parti... Peki PKK terör örgütü ne yapıyor? Camileri kurşunluyor... Şimdi Kürt kardeşlerime kim daha fazla hizmet ediyor? Bu bir inanç özgürlüğüdür. Saadet Partililer, ‘HDP özgürlükleri ve inançları savunur, onlara saygı duyarlar.' diyor ya, bu şekilde mi duyuyorlar saygı? İşte bu PKK terör örgütünün gerçek yüzü...”HDP ADAY ÇIKARMAYINCA VATANSEVER OLDU!Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ın söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Yavuz Bey'e sesleniyorum. Böyle mi vatanseverlik yaptılar? PKK terör örgütü bunları yaptı, HDP'de ses çıkartmadı. ‘PKK, bir terör örgütü değildir.' diyor HDP'liler. Böyle mi vatanseverler? Yani çocukların okullarını yakarak mı vatansever oldular?” dedi.PKK ELEBAŞINDAN MUHALEFETE DESTEK MESAJI!“Kürt vatandaşlarımız hak ettikleri özgürlüklerini ki bu bir lütuf değildir, bu özgürlüklerini AK Parti döneminde almıştır. PKK terör örgütü öldürmüştür. AK Parti yaşatmaya çalışmıştır. Yıllardır HDP, ‘Kürtlerin temsilcisiyiz. Onların haklarını savunuyoruz.' diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Kürtçe eserler AK Parti döneminde çıkmaya başladı, devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunlar AK Parti döneminde oynatılmaya başladı, mahkemelerde Kürtçe savunma hakkı AK Parti döneminde geldi. Yani siz bugün bir mahkemeye gittiğiniz zaman, Kürtçe savunma yapmak istediğiniz zaman, size bir tercüman getiriliyor ve siz savunmanızı yapabiliyorsunuz. Neredeydi bundan önce bu haklar? Bunların hangi bir tanesini HDP verdirdi? Bunların hepsini AK Parti verdirdi. Mesela çocuklara Kürtçe isim vermek yasaktı AK Parti'den önce. AK Parti döneminde bu yasak da ortadan kalktı. Milli eğitim müfredatına Kürtçe seçmeli dersler konuldu. TRT Kürdi açıldı biliyorsunuz, Kürtçe yayın yapıyor. Devlet üniversitelerinde Kürtçe ve zazaca bölümler açıldı. Bundan önce ne zaman vardı bunlar? Hiç biri yoktu. Cezaevlerinde insanlar geldikleri zaman mahkumlar Kürtçe konuşamıyorlardı. Buna AK Parti döneminde müsade edildi. Daha bir çok özgürlükler tanındı Kürtlere. Peki, PKK terör örgütü ne yaptı? Camide katliam yaptı. HDP, Kürtlerin savunucusu olduğunu söylüyor, ‘camide katliam yapan PKK terör örgütü değildir.' diyor. Şimdi bunlar Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor.”TERÖR SALDIRILARINA SEÇİMLERE KADAR SON VERMİŞLER!Terörist Bese Hozat'ın ‘Seçime kadar katliamları durdurduk' açıklaması hakkında konuşan Gökçek, “Kemal Kılıçdaroğlu gelmezse biz bombalamaya devam edeceğiz.' diyor. Sen kimsin? Bu vatanın binlerce, milyonlarca evladı var. Şehit olmak için canını ortaya koyacak, binlerce, milyonlarca bu vatanın evladı var. AK Parti hükümeti, MHP, Yeniden Refah, BBP ile HÜDA PAR ile bir araya geldiği gün, siz nefes alamayacaksınız. Korkunuz bundan... ‘Kemal Kılıçdaroğlu için bekliyoruz.' diyor. Bunun Türkçe karşılığı bu. Eylemsizlik kararı almış seçim dönemi için. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı giderse, o dönemde bir eylem yaparlarsa vatandaş ters bir tepki yapmasın diye. Bunun Türkçe karşılığı bu...' ifadelerini kullandı.PKK, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR!“Peki Kemal Kılıçdaroğlu, bu Kürt vatandaşların haklarını savunarak, bu teröristlere niye tek kelime edemiyor? ‘Terör örgütü temsilcileri siz kimsiniz, konuşuyorsunuz?' niye diyemiyor? İYİ Partililer sormuyor musunuz? ‘Suçlu Yavuz Ağıralioğlu' diyorlar şimdi. Niye? PKK terör örgütünün uzantısı olarak, HDP'yi görüyoruz. Bunlarla bir arada olmayalım.' dedi. Şimdi en büyük düşmanları oldu. Yavuz Ağıralioğlu'nu başka konularda eleştirebilirsiniz. Her yaptığı doğru değildir. Ama bu konuda yaptığı ile alakalı olarak birşey söylemeye kalktığınız zaman söylenecek bence pek bir kelime yok.” dedi.MİTHAT SANCAR'DAN TERÖR YANDAŞLARINA ÖZGÜRLÜK SÖZÜ!HDP'li Mithat Sancar'ın ‘Tutuklu arkadaşlarımızı dışarı çıkaracağız.' söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Bu tutuklular kim? PKK terör örgütü mensupları mı? Yani, ‘PKK terör örgütü mensuplarını, biz dışarı çıkaracağız. Bunu da yapacağız.' diyor. Sadece bunun için bile destek vermesi dehşet verici, bırakın kadrolaşmayı. PKK'lıların dışarı çıkabilmesi için güvence veriyor, görüyor musunuz? ‘PKK'lıları dışarı çıkartmayacağız.' desin hadi Mithat Sancar... Kemal Kılıçdaroğlu çıksın, ‘Her teröriste gerektiğinden daha fazla ceza verdireceğim.' desin. ‘Ey Dağ'daki, Kandildekiler, beni iyi dinleyin. ben bay Kemal geliyorum. Size bu teröristlerden dolayı, hepinize gerekn cezaları vereceğim. Sizinle mücadele edeceğim.' desin. Duyamazsınız. Meral Hanım kendinizi avutuyorsunuz.”dedi.CHP'DEN DEPREMZEDEYE KONTEYNER ŞARTI: YA CHP YA DA HDP'YE ÜYE OL!CHP'nin deprem bölgesinde ‘Üyelik karşılığı çadır vereceğim.' söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Sekiz buçuk milyar dolar, vatandaşına yardım eden AK Parti hükümeti kime demiş, ‘gel AK Parti'ye üye ol' diye. Bunlar bir konteyner veriyor, ‘HDP ya da CHP'ye üye olacaksın.' diyor. Yeni Türkiye, bunların hayal ettiği Türkiye bu. Hangi hizmeti yapıyorsa bunun karşılığında üyelik bekliyor. Ona karşı biat etmesini istiyor, kendisi için çalışmasını istiyor. AK Parti sekiz buçuk milyar dolar göndermiş, bir kişiye bu lafı etmiş mi? Binlerce kilometre yol yapmış. Tarım Bakanlığı 91 tane baraj yapmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine. Bunun için ne istemiş halkından? ‘Sen bana oy verdin ey halkım. Ben sana hizmet etmek zorundayım.' demiş ve çalışmış. Verdiği oyun karşılığını, Güneydoğu Anadaolu bölgesine 91 tane baraj yaparak vermeye çalışmış.” dedi.KILIÇDAROĞLU'NA BİR DESTEK DE THKP-C'DEN!THKP-C'nin, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ‘Açalım kızıl sancağı, geçsin yezitlerin çağı' afişi hakkında konuşan Gökçek, “Terör örgütleri böyle afişler asmaya başladı. ‘Yezitlerin çağı' ne demek? Sizsiniz yezit...Görüyor musunuz Kılıçdaroğlu'nu kimler destekliyor?” dedi.6'LI MASA LİDERLERİNDEN HDP SÖYLEMLERİ“Temel Bey, ‘PKK ile araya mesafe koyamıyor' diyor. Ahmet Davutoğlu, ‘Terör örgütüyle bir aradalar.' diyor. Meral Akşener, ‘HDP, PKK ile birliktedir. Onun uzantısıdır.' diyor. Ee, Kemal Bey gidiyor, bunları ziyaret ediyor. Bunlarla seçime gireceksiniz, nasıl olacak bu iş? Aday çıkartmadılar sizin için. Dün söylediklerinizi bugün ne çabuk unuttunuz. Kendileri de kabul eidyor böyle olduklarını ama ‘İş birliği de yaparız' diyorlar.” dedi.ÜMİT ÖZDAĞ: KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA İÇ SAVAŞ ÇIKAROsman Gökçek, “Ümit Özdağ ile birçok görüşüm ayrıdır. Ama PKK terör örgütü ile alakalı söylediği, yani onların iktidar olduğu bir dönemde, ülkede iç savaş başlatmaları noktasında hareket edeceğinden benim de zerre kadar şüphem yok. Onların iktidar olduğu dönemde, özerklik verildiği dakikadan itibaren kaymakamıyla, valisiyle, kendi jandarmasıyla, kendi emniyet müdürleriyle zaten ülkenin içerisinde bir iç karışıklık çıkartmak için ellerinden geleni yapacaklarından şüpheniz olmasın. Ellerine geçen üç, beş tane yurt dışından gelen mühimmatla, silahlarlar, Mehtmetçiğimize karşı böyle alçakça saldırıları yapan bir terör örgütünün, ‘özerklik' olduktan sonra oralarda hakimiyet kurarlarsa, milletimize neler yapabileceğini düşünüyor musunuz? Burada Ümit Özdağ doğru söylüyor.” şeklinde konuştu.