29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren güneydoğusunun, bugün (Çarşamba) Trakya kesiminin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL 4°C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ 4°C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde bölge genelinde, gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 0°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile bu akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimleri ile doğusunda güneyli yönlerden, bugün (Çarşamba)batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 14°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 10°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusu ile Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, gece saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Ankara 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 1°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlıSİVAS 2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, bugün (Çarşamba) karla karışık yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba)yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.BOLU 0°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de, bugün (Çarşamba) bölge genelinde kuvvetli ve iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 5°C, 6°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 6°C, 7°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT 4°C, 5°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 9°C, 10°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, bugün zamanla iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla kuzeyinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Çarşamba) iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 8°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 4°C, 8°CÇok bulutlu ve yağmurlu, bugün (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 4°C, 11°CÇok bulutlu ve yağmurlu, bugün (Çarşamba) zamanla yağmur ve karla karışık yağmurluMALATYA 8°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde bugün (Çarşamba) yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 8°C, 12°CÇok bulutlu ve bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 9°C, 16°CÇok bulutlu ve bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 11°CÇok bulutlu ve bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 8°C, 17°CÇok bulutlu ve bugün (Çarşamba) aralıklı yağmur ve Sağanak yağışlı