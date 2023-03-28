Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, uzman bir doktorun yanında gözlemci asistan olarak yer aldığı sırada diplomasının sahte olduğu anlaşılınca geçtiğimiz 25 Ekim'de tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istenmişti.Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.KARDEŞİMLE OKULDA SEN DE SAHTE ÖĞRENCİ MİSİN DİYE DALGA GEÇİYORLAR'Özkiraz, savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:'Bastırdığım kimlik kartlarını hiçbir yerde kullanmadım. Ticari bir kazanç sağlamadım. Erkek arkadaşıma statümü yüksek göstermek adına o kartları bastırdım.Doktor bey beni misafir hekim olarak tanıttı. Kartları hiçbir şekilde kullanmadım. 1 kere dikiş attım ama bilinçli olarak attım dersimi aldım.Sağlık sorunları yaşıyorum psikolojik olarak kötüyüm. İlaç tedavisine başladım. Kardeşimle okulda sende sahte öğrenci misin diye dalga geçiyorlar. Yaptığımdan çok utanıyorum. Hem sağlığım, hem de eğitimim için tahliyemi istiyorum.'SAVCI ÜST SINIRDAN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİSavcı ise sanığın, üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı Oğuz Kağıtçı sahtecilik yönünden elde edilen delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.Kağıtçı, sanığın hatasını kabul ettiğini ve olayı menfaat için gerçekleştirmediğini savundu.Diğer sanık avukatı Kemal Uçar da bir önceki duruşmada okunan raporun Yargıtay kriterlerini karşılamadığını iddia etti.Uçar, suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.TAHLİYE KARARIMahkeme, Özkiraz'ı, hekimlik sıfatını kullanmak suçundan 4 yıl, resmi evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl, özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıl hapis cezasına ve tabip unvanını kullanmaktan 18 bin lira cezaya çarptırdı.Özkiraz'ın 1 yıllık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.