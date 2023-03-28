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SGK duyurdu! Beyanname verme süresi uzatıldı

2023 yılı Şubat ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi 31 Mart’a kadar kadar uzatıldı.

Ekleme: 28.03.2023 - 10:24 Güncelleme: 28.03.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
SGK duyurdu! Beyanname verme süresi uzatıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yapılan açıklama şöyle;

'Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 27/3/2023 tarih, VUK-152/ 2023-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31.03.2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Şubat ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 27.03.2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 2023/Şubat ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 31.03.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.'
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