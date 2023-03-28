  • USD: 19,08 - 19,12
  • EURO: 20,65 - 20,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kalana avantajlı kredi imkanı

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasına geçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağın tamamı veya bir kısmı bankalara devredilebilecek.

Ekleme: 28.03.2023 - 11:25 Güncelleme: 28.03.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kalana avantajlı kredi imkanıSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel emeklilik (BES) sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmının bankalara devredilmesine imkan tanıyan düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bireysel emeklilik sistemi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, katılımcılar, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek.

Bu kapsamda, banka tarafından alacağın devri sözleşmesine konu tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin emeklilik gözetim merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesini sonrasında alacağın devri sözleşmesi sona erecek.

6 ay sonra yürürlüğe girecek
Banka, kredi borcunun muaccel hale gelmesinden 30 gün sonra, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek için taleptebulunabilecek. Bu durumda kalan borç tutarının ödenmesinde emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle ilgili borç katılımcıya ödenecek nakit tutarından düşülerek bankaya ödenecek. Uygulama 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuşuyor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek
CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...
‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın aday olması için istisna hükme gerek yok
Yedili Masa'nın ittifakı Karamollaoğlu'ndan büyük gaf: 'PKK'ya ve HDP'ye kim silah veriyor? Amerika'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke
İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!
Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e gönderdiği mektubun sırrı: Yunanistan'ın Türkiye'yi reddetme lüksü yok
SSB Başkanı Demir'den HÜRJET açıklaması: Gökyüzü için gün sayıyoruz
FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'ittifak' mesajları veren CHP'li Fatma Yavuz: Beğenmezseniz oy vermezsiniz
Depremzede çocuktan Başkan Erdoğan'a: “Tayyip dede ne söz verdiyse tutar”
Kavga büyüyor! Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Adını bir daha duymak istemiyorum
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Bakanlık açıkladı: Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak
Dünya, Bayraktar TB3'ün özelliklerini konuşuyor
Meteoroloji'den deprem bölgesinde şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesinde şiddetli yağış uyarısı

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .