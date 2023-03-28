PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na videolu açık destek: Birlikte yürüyeceğiz

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık videolu destek geldi. Terör örgütü Kılıçdaroğlu'na verdiği destek için 'Birlikte yürümek' ifadelerini kullandı.14 Mayıs Genel Seçimleri için tam anlamıyla günler sayılıyor. Tarihi seçimlere yaklaşırken ilginç ve bir hayli dikkat çeken açıklama ve görüşmeler de gerçekleşiyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen HDP, partilerini ziyaret eden 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.Parti olarak seçimlere Yeşil Sol Gelecek adıyla gireceklerini beyan eden HDP'liler cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını da duyurdu.HDP yakın zamanda kirli pazarlıklar gerçekleştirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini de belirterek açıkça cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceklerini duyurdu.Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi.Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.'Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var' diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.Hozat, 'Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık' sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.Terör elebaşı, HDP'nin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceği destek hakkında da şunları söyledi: Biz bu tutumu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. İsim belirteceklerini de ifade ettiler. Herhalde bu tutumlarına uygun açıklama da yaparlar. Bu seçimlerin sonucunu bu tutum doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu biz destekliyoruz.