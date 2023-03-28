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Beyaz Gazete
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‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını paylaştığı videolarla başlattı. Kılıçdaroğlu, videolarda "Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek, Ben Kemal sana söz veriyorum " dedi. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videolar sonrası, akıllara yerel seçimlerde onlarca söz verip gerçekleştirmediği vaatleri getirdi. Örneğin “CHP’li Belediyeler hiçbir işçinin işine son vermeyecek size namus sözü veriyorum” diyen Kılıçdaroğlu, Sadece CHP’li İBB’de 15 binden fazla kişinin çıkarılmasına göz yumdu.

‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
Ekleme: 28.03.2023 - 15:46 Güncelleme: 28.03.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
7'li koaliyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreciyle ilgili videolar paylaştı.

KILIÇDAROĞLU YİNE SÖZ VERDİ
Kılıçdaroğlu, videolarda 'Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek, Ben Kemal sana söz veriyorum ' dedi.

‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolar sonrası, akıllara yerel seçimlerde onlarca söz verip gerçekleştirmediği vaatleri getirdi.

‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

VAATLERİ YİNE HAVADA KALDI

'Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak' diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yumdu.

KILIÇDAROĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Yerel seçimin ardından başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere binlerce kişinin işine son verildi. Haklarını CHP genel merkezinin önünde arayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı, tüm kapılar yüzlerine kapatıldı.

‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

KILIÇAROĞLU'NUN 'HER ÇİFTÇİYE TRAKTÖR' VAADİ YALAN OLDU

Çiftçiye bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı daha önce de her çiftçiye traktör dağıtılacağının sözünü vermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' ifadesini kullanmıştı.

‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA VAADİ

CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, 'CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak' denilmişti. 'Mart'ın sonu bahar' sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi. Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.
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