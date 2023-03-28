‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu

7'li koaliyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreciyle ilgili videolar paylaştı.Kılıçdaroğlu, videolarda 'Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek, Ben Kemal sana söz veriyorum ' dedi.Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolar sonrası, akıllara yerel seçimlerde onlarca söz verip gerçekleştirmediği vaatleri getirdi.'Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak' diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sadece CHP'li İBB'de 15 binden fazla kişinin işten çıkarılmasına göz yumdu.Yerel seçimin ardından başta Ankara ve İstanbul belediyeleri olmak üzere binlerce kişinin işine son verildi. Haklarını CHP genel merkezinin önünde arayan işçiler Kılıçdaroğlu'na ulaşamadı, tüm kapılar yüzlerine kapatıldı.Çiftçiye bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı daha önce de her çiftçiye traktör dağıtılacağının sözünü vermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' ifadesini kullanmıştı.CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, 'CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak' denilmişti. 'Mart'ın sonu bahar' sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi. Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.