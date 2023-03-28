MSB duyurdu: 2 terörist saklandıkları mağaradan çıkıp teslim oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu.' ifadeleri kullanıldı.
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