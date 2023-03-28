Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaman çelişkisi: Ortaklarına vereceği vekil sayılarını görmezden gelip Cumhur İttifakı'nı hedef aldı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdi.Seçimlere kısa bir süre kala, ittifaklar seçim çalışmalarını hızlandırdı ve ittifak dışındaki partilerin de desteğini alabilmek adına partiler arasında ziyaretler sıklaştı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayıp, seçimlere kendi logo ve listeleri ile gireceklerini ifade etti.Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vermesini hedef aldı.Medyascope'a yaptığı açıklamada, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, 'İktidarda kalmak için veremeyecekleri ödün yok.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de dahil olduğu Yedili Masa'yı 'temiz' olarak niteledi ve 'Siyaset çok kirlendi; kirliler bir tarafta, temizler bir tarafta toplandı' yorumunu yaptı.Bu sözler CHP liderinin adaylığını garanti adına almak adına Yedili Masa ortaklarına vadettiği milletvekili ve bakanlık sayılarını akıllara getirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, adaylığa destek vermeleri için CHP'nin; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne toplamda 54 vekil vadettiğini açıklamıştı.Karakış, 4 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, 'CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için' demişti.