Kastamonu’da şap nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı

İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemeler neticesinde hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi.Yapılan tespitin ardından İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından işletme çevresindeki 10 kilometre çapındaki alanda karantina uygulandı. Ayrıca karantinaya alınmasının ardından ilçede hayvanlar SAT-2 tipi şap virüsüne karşı aşılanmaya başlandı.İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde ülkemizde görülen yeni tip SAT-2 şap virüsü tespit edilmiştir. İlçemizin 41 köy ve mahallesinin de içinde olduğu alan karantina bölgesi altına alınmıştır. Hastalık sönüşü yapılana kadar alım, satım, nakliye ve hayvan harekatı yasaklanmıştır” denildi.