Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 22 mahallede sürüyor

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.Yıkımların ve ölümlerin en çok yaşandığı yerlerin başında ise Hatay geldi.Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.Çalışmalar, Antakya ve Defne'deki Apaydın, Odabaşı, Küçükdalyan, Fevzi Paşa, Şeyh Ali, Akcurun, Sümerler, Harbiye, Gökçegöz, Hüseyinli, Çekmece, Büyükdalyan, Yeşilova, Küçük Alaattin, Esenlik, Aşağıoba, Esentepe, Altınçay, Akevler, Kışlasaray, Ulucami ve Haraparasi mahallelerinde sürüyor.Sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle mesaiye başlayan ekipler, akşam geç saatlere kadar çalışma yapıyor.Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda güvenlik önlemi aldı. Bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.