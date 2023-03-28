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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan, coşkulu kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılandı. Genel Merkezi gezen Erdoğan daha sonra Fatih Erbakan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Ekleme: 28.03.2023 - 17:17 Güncelleme: 28.03.2023 - 17:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Bir süre Genel Merkezi gezen Erdoğan, daha sonra Fatih Erbakan ile görüşmeye başladı.

Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Görüşmenin ardından Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımız bize tebriklerini ilettiler. Önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakı çatısı altında, kendi logomuz ve kendi listelerimiz ile seçime gireceğiz. 50 yıllık siyasi geçmişimizde, hayra vesile olan şerre fren olan bir siyasi anlayış ortaya koyduk. geldiğimiz noktada milletimizi 6'lı kaosa teslim etmemek için kararlı bir adım atıp cumhur ittifakına katıldık. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bugün de aynısını yapacağız. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. TBMM'de en güçlü şekilkde temsil edilerek, mutabakat metnimizdeki faaliyetlerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız.

Bir kez daha ittifak kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve sayın cuımhurbaşkanımıza bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'

CUMHUR İTTİFAKINA KATILMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, 'Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır.' dedi.
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