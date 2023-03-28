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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı

CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı sık sık yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı ile gündeme geliyor. Can Ataklı bu kez de Milli Muharip Uçak (MMU) ve Togg'u hedef aldı. Ataklı "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" derken Milli Muharip Uçak için ise "Hep karada. Uçmuyor nedense" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
Ekleme: 28.03.2023 - 00:52 Güncelleme: 28.03.2023 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
Türkiye 100 yıllık hedeflerini bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Yerli ve milli otomobili yollarda görmek için artık sayılı günler kaldı. Dünyada sayılı ülkenin yerli savaş uçağına sahip olduğu biliniyor. Türkiye ise Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde dev adımlar atıyor. Son olarak MMU'nun hangardan çıktığı görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı

ATAKLI'NIN RAHATSIZLIĞI BİTMİYOR!

Yerli ve milli projeler ise bazı çevreleri rahatsız etmeyi sürdürüyor. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ataklı hem yerli otomobil Togg'u hem de Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçağı hedefine koydu.

CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı

'TOGG MİLLİ DEĞİL' DEDİ

Ataklı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hazımsızlıkta zirve yaptı ve 'Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece' ifadelerini kullandı.

Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. 'Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta' diye konuştu.

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