Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

Türkiye, Başkan Erdoğan liderlğinde ulaşımdan sağlığa, milli savunma sanayiinden enerjiye son yıllarda yaptığı yatırım ve projelerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldi.İşte Başkan Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve hizmete giren bazı projeler...Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, 232 metrelik uzunluğu ve 32 metrelik genişliği ile Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak. 'Yüzen kale' olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil, AK Parti döneminde gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan inen elektrik otomobil Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı. 953 bin liralık başlangıç fiyatı olan Togg'un menzili 314-523 kilometre arasında değişiyor.Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Mavi Vatan'ın gururu olarak ön plana çıkıyor. 87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olan araştırma gemisi, özellikle Akdeniz'deki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.Tuna-1 kuyusu ve daha pek çok mevkide sondaj işlemleri yapan Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu.İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü, Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alıyor.Piste inen ve 2030'lı yıllardan itibaren F-16'ların yerini alacak olan MMU, 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunluğa sahip. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanan MMU'nun 2070'li yıllara kadar envanterde kalması planlanıyor.Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin öncülüğünde hizmete alınan mega projeler tüm dünyada adından söz ettirirken, sosyal medyada da #Yaparımbilirsin etiketi adı altında gündem oldu.İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları;