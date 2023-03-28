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Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 20 yılda yapılan dev projeler sayesinde Türkiye, her alanda adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle savunma sanayiinde atağa kalkan Türkiye'de Milli Muharip Uçak ve Hürjet piste inerken TCG Anadolu da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Ulaşımda dünya markası haline gelen ülkede dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı. Yerli ve milli otomobil Togg sayesinde de yıllardır süren bir hayal daha gerçek oldu. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinde Türkiye, sayısız mega projelerle dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdi. Yapılan bu mega projeler ise sosyal medyada #YaparımBilirsin etiketi adı altında gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin
Ekleme: 28.03.2023 - 10:15 Güncelleme: 28.03.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin
Türkiye, Başkan Erdoğan liderlğinde ulaşımdan sağlığa, milli savunma sanayiinden enerjiye son yıllarda yaptığı yatırım ve projelerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldi.

İşte Başkan Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve hizmete giren bazı projeler...

TCG ANADOLU

Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, 232 metrelik uzunluğu ve 32 metrelik genişliği ile Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak. 'Yüzen kale' olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

TOGG

Türkiye'nin 61 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobil, AK Parti döneminde gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan inen elektrik otomobil Togg'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı. 953 bin liralık başlangıç fiyatı olan Togg'un menzili 314-523 kilometre arasında değişiyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

ORUÇ REİS GEMİSİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Mavi Vatan'ın gururu olarak ön plana çıkıyor. 87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olan araştırma gemisi, özellikle Akdeniz'deki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

FATİH SONDAJ GEMİSİ

Tuna-1 kuyusu ve daha pek çok mevkide sondaj işlemleri yapan Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de 320 Milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü, Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alıyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Piste inen ve 2030'lı yıllardan itibaren F-16'ların yerini alacak olan MMU, 14 metre kanat açıklığı ve 21 metre uzunluğa sahip. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olarak tanımlanan MMU'nun 2070'li yıllara kadar envanterde kalması planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendiren olan İstanbul Havalimanı, akıllı teknolojilere uygun, yenilikçi ve güçlü bilişim altyapısıyla dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye çağ atlatan projeleri sosyal medyada gündem oldu: Yaparım bilirsin

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin öncülüğünde hizmete alınan mega projeler tüm dünyada adından söz ettirirken, sosyal medyada da #Yaparımbilirsin etiketi adı altında gündem oldu.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları;


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